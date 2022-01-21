智慧財產及商業法院曾姓法官與妻子鬧離婚，目前台灣高等法院審理中；曾男主張對方以節稅為由，騙他將房地產轉到其名下，另提起損害賠償訴訟，要求對方返還1032萬元多，但台北地方法院認為曾的妻子沒有使用詐術或逼迫，駁回他的請求。可上訴。

曾姓法官1998年起任法官，是資深的民事及商業訴訟法官，他提告主張，與妻子在1987年結婚後，他將工作所得都交給妻管理以支付家庭生活費用，但對方多次自行變更網路銀行密碼致他無法得知帳戶使用情形。

曾男說，後來他發現帳戶內的存款遭妻及兒子擅自挪用，且妻子之前向他謊稱為節稅需求，將他繼承的房地轉移到妻名下，共計妻子因依不當得利、侵權行為或委任契約關係，分別或連帶返還他1032萬7000元及其利息。

台北地院認為，曾男是職業為法官，依其智識能力，就得適用何種稅賦優惠及應具備之條件，本得自行查證，他稱妻用詐欺將房地騙走，實難採憑，況且曾男也未證明對方使用詐術，及挪用他存款，駁回他的請求。