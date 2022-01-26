58歲章小蕙過去曾以藝名「章蓉舫」出道，但她最受矚目的是和「阿B」鍾鎮濤的一段婚姻，港媒報導，近年她將事業重心移往大陸，轉任時尚專欄作家，分享介紹自己最擅長的奢華品牌和美妝保養方法，也常在小紅書上傳影片，可見她近年幸福肥不少，而網友聽她口音相當標準優雅，大讚不愧是喝過洋墨水的女人，直說：「發音厲害！」

章小蕙與鍾鎮濤1988年閃電結婚，原本才子佳人的組合令人稱羨，兩人當年還辦了一場極盡豪華的婚禮，後來兩人感情破裂，離婚後3年阿B更申請破產，後來遇上范姜素貞，才逐漸脫離困境重組家庭，而章小蕙的現況也常被外界關心，據知她當年豪氣拋下金句：「飯可以不吃，衣服不可以不買」，寧可向法院打官司，也不願申請破產，2003年官司迎來勝訴。

章小蕙與鍾鎮濤1999年離婚。（圖／中時資料照片）

離婚後，章小蕙幾乎完全消失在鏡頭前，也鮮少受訪為自己被妖魔化的報導澄清，2006年更索性移居洛杉磯，2年前曾演出《倩女幽魂》的女星薛芷倫曬出和章小蕙合影，寫下：「自十一歲便認識了.... 好朋友是，看見你好，便已經很好了」，自曝原來和章小蕙從小就認識，而當時的章小蕙便長肉不少，髮線有些退後，但流露出慈母氣質。

章小蕙近來在小紅書變成帶貨女王。（圖／翻攝自小紅書）

據《香港01》報導，章小蕙近年以「時尚專欄作家」頭銜進軍大陸市場，靠分享時尚、彩妝心得獲得不少人氣，搖身變成「帶貨女王」，她常在小紅書分享影片，一看就是有備而來，往往一支影片中就可見她推薦了10多個品牌，她不時脫口說出法文和英文的腔調都十分迷人，引來網友大讚：「她的聲音絕了」、「我是來聽她說英文的」。而事實上，章小蕙自稱時尚女王絕非浪得虛名，年輕時她就讀多倫多大學畢業，主修美術史，副修哲學及英國文學，之後又在紐約時裝學院取得時裝買賣及博物館管理碩士學位，難怪能將外文說得如此流利。