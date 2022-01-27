日本桌球天后福原愛去年7月和江宏傑宣布離婚後，去年底就傳出和同遊橫濱的高帥男戀情有了著落，男方離婚後隨即與福原愛正式交往，男方前妻也承認兩人離婚主因與福原愛有關，讓福原愛被網友質疑先前的說詞不可信。懶理網友酸言酸語，今(27日)福原愛在微博報喜宣布升官，成為世界桌球職業大聯盟（簡稱WTT）日本區總經理。

福原愛去年回到日本後被拍到和高帥男共遊橫濱，甚至住進同一間旅館，但福原愛堅稱兩人是各住一間房，又表示對方是她的心靈支柱，否認不倫，7月福原愛正式恢復單身，12月就傳出高帥男也已簽字離婚，男方前妻被問離婚是否與福原愛有關？對方回應：「那倒是」，間接認了因為福原愛導致婚姻破裂。

福原愛發文。（圖／翻攝自福原愛AiFukuhara微博）

去年，福原愛一度現身時被拍到憔悴爆瘦，日本媒體更報導，去年福原愛和朋友籌組公司，卻因為不倫風波多次傳出恐將倒閉，公司目前的登記地是一座位於銀座的大樓，直擊該處大樓並未看到「Omusubi」的招牌，只出現「有限公司DMM．com」的招牌，面積約5坪大，也讓外界對福原愛的事業發展充滿問號。

今中午福原愛報喜，表示：「非常榮幸當了WTT世界乒聯日本區總經理。以後我要為了世界乒乓球的發展盡最大的努力。希望我們可以為球員們建造世界最頂級的乒乓球環境，希望乒乓球愛好者和球迷們越來越多！謝謝WTT世界乒聯，謝謝劉主席對我的信任，我會加油的」，報導指出將任命「桌球界的傳奇人物」福原愛為日本區首位總經理，希望她能引領WTT世界乒聯在日本的戰略發展。

福原愛更說，自己從小就開始打球，現在獲得WTT的認可，感覺非常激動，希望未來能替球員盡一份力，滿足大家最基本、迫切的需要，並希望能將這項運動變成更有活力，以後也會繼續向年輕球員不吝分享經驗，為培育年輕球員而努力。