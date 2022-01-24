國民黨智庫今天邀請學者專家與立法委員舉行「憲政改革議題面面觀公聽會」。談到18歲公民權下修，國民黨立委李貴敏表示，民進黨屢次用議題來分化台灣人民，從年金改革時搞世代、職業、階級仇恨，現在要用年齡來分化搞仇恨，有必要嗎？

李貴敏提到，很多學者專家向她提到，現在18歲可以投公投，也適用民法，關於選舉權這件事，真的無法靠修法來解決嗎？憲法說年滿20歲有選舉權，但是沒說20歲以下不能有選舉權，讓18歲有選舉權，是否可以透過修法就能達成？這部分可以討論。

李貴敏強調，國民黨對18歲公民權下修沒有預設立場，憲法是國家的樑柱，可以看不順眼就砍掉嗎？應該要考慮砍掉後的後果，修憲問題可以討論，但不能因為你持什麼立場，就用修憲問題來解決個人或是政黨的問題。

律師葉慶元表示，修憲應該要有全民共識跟各黨共識，這屆的修憲委員會從組成之後一直沒運作，現在突然在臨時會要開始運作，執政黨用多數暴力把議程全部排定，擺明沒要跟在野黨討論，是為一黨之私修憲，國民黨以前在國大有優勢席次也都不是這樣做。

對於18歲公民權下修，與會學者專家有不同意見。文大政治系教授楊泰順認為，國際上有兩波選舉權年齡下修，一個是二戰後，很多年輕人為國犧牲，被認為要有發言權，另一個是戰後嬰兒潮世代，被公認是對人類經濟最有貢獻的世代，因此讓他們有參政權；但是之後的千禧世代，1980-1990以後的幾代產生很多「靠爸族」，獨立性不如戰後嬰兒潮世代，大家應該理性思考，是不是要在這節骨眼上把公民權降到18歲。

楊泰順也直指千禧世代的特色是人云亦云，主要資訊來源來自網路或社群，如果他們對資訊的認知態度是這樣，是否應該支持18歲公民權？反過來講，老人來日無多了是不是又要限制他們參政權？他認為國民黨不該把此當作政策主要目標。

雲林科技大學科技法律研究所教授吳威志則認為，國際上年齡下修的程度不等，有些甚至下修到16歲，憲法不宜隨意更動，因此他主張這次修憲應該把憲法有關參政年齡限制規則直接刪掉，將來對於年齡的調整，直接到法律去處理就可以。

文化大學行政管理系教授蘇子喬也表示，18歲公民權下修是世界趨勢，日韓都下修了，國民黨不宜反對，反對的話對國民黨將來發展不利，支持18歲公民權對國民黨來說或許是短空，可是會是長多的。