國民黨中常委選舉昨天(28日)截止登記，此次共40人搶29席，戰況激烈，將於3月5日投票。據悉，表態參選中常委的名單中，有人被指控曾被告詐欺，也有人被指說兼具大陸官方身分，令不少具投票權的黨代表感到相當詫異，黨內人士表示，接下來就看黨主席朱立倫有無膽識，在資格審查時剔除不適合人選，若現在不處理，將來就被綠媒處理。

朱立倫去年10月上任後，近來黨職人選逐一大換血，繼1月23日完成中央委員改選後，中常委訂於3月5日舉行選舉，昨天中常委選舉截止登記，由於去年全代會修改黨章，下修選任中常委人數，由32席減為29席，此次是40人搶奪29人爭霸賽。

據悉，現任中常委、花蓮縣長徐榛蔚此次未登記，其夫婿、立委傅崐萁則有意角逐中常委，立委李貴敏、洪孟楷、林奕華等人也在登記參選之列，共有超過四分之一黨籍立委投入中常委選舉，此外，名單中有人被指控曾被告詐欺，也有人被指說兼具大陸官方身分。

據了解，由於距離投票日僅剩1個月，且疫情蔓延，選舉期間換票聯盟仍然存在，部分中常委參選人提醒黨中央應注意選風敗壞情事，還有人直言「從來沒看過如此誇張的一次」。

黨內人士說，2017年中央委員改選進行資格審查時，時任黨主席吳敦義把具爭議的富商陳萬添直接從名單中剔除，接下來就考驗黨中央的智慧，以及朱立倫有無膽識，是否也能在2月8日前完成候選人資格審查前，將不適合人選予以剔除，「國民黨現在若不處理，將來就等著被綠媒處理」。

對此，國民黨組發會表示，參選者一旦確認有買票事實，就違反選舉規定，黨中央將取消選舉資格，籲各界針對指稱之事將違法事證反映給黨中央，黨中央將立即進行調查；最終中常委候選人名單尚未出爐，未來在資格審查階段會謹慎嚴格把關。