男宴席脫衣頭頂「掀出1片」全場看傻 帥氣油頭成沖天炮

吃個飯「頭頂」出事了！網路上流傳1段影片，1名男子聚餐時在座位上直接脫外衣，沒想到外衣成功脫下，他的「假髮」也被扯下，假髮片的後端當場翹起，讓帥氣油頭慘變成沖天炮，男子旁邊的正妹女友笑到快從口中噴出開水，他最後意會到眾人目光才趕緊壓回假髮，糗翻天影片曝光。

1名網友在臉書「爆廢公社」分享1則影片，影片中1群人正在聚餐，其中1名男子因為酒酣耳熱之下想將外衣脫下、剩下1件汗衫，但沒想到他當場在座位拉起外衣並脫下後，頭上的「1片假髮」竟也被扯開，在他的頭頂掀起，原本平順的西裝頭瞬間變成沖天炮。

1名男子聚餐時在座位上直接脫外衣，沒想到外衣成功脫下，他的「假髮」也被扯下，假髮片的後端當場翹起，讓帥氣油頭慘變成沖天炮。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

影片中男子將外衣脫下時也「順便」將假髮片扯下，假髮片的一邊當場翹起，露出下方光滑的頭頂，男子身旁的女性友人看到後差點將口中的水噴出，另1名男姓友人則露出隱隱笑容，男子最後發現身旁的人都要笑，才意會到「頭頂出事了」，趕緊壓回假髮；原PO笑說「靠X，帥氣髮型瞬間毀了」。

其他網友留言笑說「殺人於無形，不小心真的會噎死」、「一切的努力都毀了」、「對不起，看完我被點了笑穴」、「像孔雀一樣要開始求偶了」、「我四歲兒子看到問：媽媽他在變魔術喔」、「掀起你的頭蓋來」、「這頓飯我可能笑到吃不完」、「辛苦旁邊的美女了，剛喝水就要忍著不噴出來」。