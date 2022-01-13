李瑞鎮戴假髮遮禿頭。（愛爾達、中華電信提供）

李瑞鎮（左）與羅美蘭強強聯手。（愛爾達、中華電信提供）

韓星李瑞鎮因《一日三餐》、《尹食堂》等人氣實境秀廣為台灣人所知，這次他拋開「美大」形象，首次挑戰搞笑喜劇《內科朴院長》，與《請回答1988》「豹子女士」羅美蘭強強聯手，在這間「債務快比頭髮還多」的內科中，「一點都不機智」的爆笑診所生活即將展開。

該劇改編自韓國同名人氣漫畫，由李瑞鎮所飾演的「朴院長」，是一位剛獨立創業的菜鳥醫生，每天為診所門可羅雀的赤字危機苦惱，視「假髮為自己的分身」，即便在家中也絕不脫掉，製作單位也驚喜公開「李瑞鎮變身朴院長4個步驟」，只見化妝師費盡千辛萬苦才百分百神還原漫畫角色，導演徐俊範也忍不住大讚：「其實對男演員來說，要以這個造型上鏡很難，沒想到反而是李瑞鎮先提出要還原『朴院長的光頭造型』，還說了如果觀眾看到假髮飛走，應該會很有趣的提議。」字裡行間流露對演員敬業態度的認可和敬佩。

除了李瑞鎮的破格變身，素有「喜劇女王」之稱的羅美蘭，在劇中飾演朴院長的妻子「史莫琳」，身為最佳賢內助的她，比起老公更相信電視上的名嘴和民俗療法，性格截然不同的夫妻二人，將擦出什麼火花，令人相當期待。以《哲仁王后》崔尚宮一角打響名號的車清華，去年接連出演《海岸村恰恰恰》三姑六婆「南淑」，和《機智醫生生活2》的喪女母親「妍雨媽媽」，憑藉出色演技讓觀眾又哭又笑。再次挑戰喜劇演出，她所飾演的資深護士「車美英」，是目標成為薪水小偷，朴院長的另一位「閒」內助，甚至還偷渡親兒子「車智勳」（徐范俊飾）到診所就職。

還有一群搞笑內力超強的「院長三人幫」，擁有清純外貌，但總語出驚人的肛門外科院長「鮮于秀智」（申恩靜飾），言行不一的婦產科院長「池民治」（金光奎飾），以及總為朴院長加油打氣，自身卻優柔寡斷的泌尿科院長「崔亨錫」（鄭亨錫飾），擁有反轉魅力的3人，只要聚在一起就笑聲不斷。另外，朴院長和史莫琳的2位兒子也相當吸睛，長子「朴民九」（朱宇賢飾）是個開朗但沒有眼力，心地善良胃口也大的平凡高中生，總愛闖禍的小兒子「朴東九」（金康勳飾）則是年紀輕輕就看透世事的小孩YouTuber，精力充沛、個性截然不同的兩人，也將為朴院長的生活注入滿滿活力。

《內科朴院長》本周六（15日）起，在中華電信MOD、Hami Video與韓國同步跟播。