2022開春旗艦大戲滿檔！中華電信MOD、Hami Video推出獨家旗艦新劇及最夯日、韓強檔大作，包含開春歡樂必追韓劇《內科朴院長》，NHK年度大河劇《鎌倉殿的13人》等。

MOD、Hami Video獨家鉅獻開春歡樂必追韓劇《內科朴院長》，由《一日三餐》、《尹食堂》人氣男星李瑞鎮出演，本劇海報一出立刻引發台韓兩地轟動。中華電信MOD全享包與Hami Video影劇館將於1月15日起於每週六獨家上架！《酒鬼都市女人們》、《上流鄉村生活》等等熱門韓劇韓綜藝也將陸續上架。

2022開年NHK重磅推出年度大河劇《鎌倉殿13人》，由日本電影名導三谷幸喜擔任編劇，豪華主演陣容包含小栗旬、新垣結衣、菅田將暉、大泉洋等堅強卡司，講述日本史上第一個幕府政權「鎌倉幕府」的殘酷權力爭奪戰。1月10日起於每週一上架最新集數，同步跟播一整年，最新醫療懸疑劇《Doctor White》等6套冬季日劇亦同步跟播，強檔日劇就在中華電信。