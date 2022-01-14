16年前王令麟任東森媒體公司董事及名譽董事長時，與王又曾、王令一及王金世英等人，將亞太電信Cable Modem業務以26億多元出售給凱雷集團導致亞太損失，最高法院維持原審判決認定，判他須賠償2億元，及2014年起至清償日止按年息5％計算利息，全案定讞。

亞太電信提告主張，公司經營纜線數據機寬頻上網業務（Cable Modem業務）獲利豐厚，為其重要資產，無出售之必要，且王令麟自己也說過Cable Modem業務如具有最後一哩時，其價值可達10倍EBITDA（即未計算利息、稅項、折舊及攤銷前之利益）。

亞太電信指控，王令麟與王又曾、王令一及王金世英係以綁約方式，將Cable Modem業務以5.5倍EBITDA低價出售予凱雷集團，以求王令麟得以高價出售其東森媒體公司股權，致亞太受有22億2793萬8025元價差之損害，王令麟須負責賠償2億元本息。

台灣高等法院更一審認為，王令麟為了高價出售其東森媒體公司股權，而以綁約方式將亞太電信Cable Modem業務低價出售與凱雷集團，致其受有22億多元價差的損害，刑事部分他遭判刑3年8月定讞，也應負民事賠償責任，判他須賠償2億元本息，上訴後，最高法院駁回確定。