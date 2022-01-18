將來商業銀行將自22日起展開試營運、目標3月正式開業，並設下客戶數2年內拚破百萬戶目標。總經理許柏林受訪時表示，將來銀行的股東實力雄厚，將透過串接關係企業「打群架」、建構應用生態圈，並設計多樣場域、善用優勢來爭取客戶。

據金管會統計，截至2021年12月初，開業約1年的樂天銀行客戶數為6.3萬戶、開業約8個月的連線銀行為60.7萬戶。對於將來銀行設下2年客戶突破百萬戶目標，許柏林認為客戶黏著度很重要，且希望客戶不只是開戶、能多使用一些服務，對此會設計多樣場域。

許柏林指出，將來銀行擁有強勢股東陣容，如中華電擁有電信科技強項、兆豐銀擅長外匯聯貸、新光金擁有人壽及產險，凱基的強項在證券，全聯則有生活應用場域，將來銀行未來在這些生態圈都會有所結合。而今年暫無增資需求，明年則視今年業務推展情況而定。

許柏林表示，將來銀行將透過API串接各類生態圈，此技術屬於成熟環境，且公司在構建整體網路架構時便注重資安控管。如希望策略結盟全聯串接PX Pay+、提供簽帳金融卡綁定等開業優惠活動，合作細節仍在洽談中。

許柏林指出，將來銀行一定會結合大股東優勢共同推展業務，首先會從第一層股東生態圈開始推展。他表示，大股東的關企為重要的獲客來源，如目前全聯會員約800萬，中華電信約1千多萬，若能取得5～10％的獲客率，要達到百萬戶客戶目標應不會太難。

對於未來規畫提供業務服務，許柏林表示，初期會提供存款、放款、支付及轉帳業務等基本盤，一定會推高利存款。此外，亦規畫發行簽帳金融（Debit）卡，但暫無推動信用卡業務，並強調還會有「秘密武器」，將待正式開業時再公布。

由於LINE Bank正式開業時曾發生網路壅塞大當機，對此許柏林指出，傳統銀行的「大核心小中台」導致對外連線常常不順暢。但將來銀行採取最新工法及架構打造「大中台小核心」，良好的資訊架構在前、中台處理及對外連接能力、帳務分割防疫等都相對快速許多。

為使開業準備做得更完善，將來銀行將自22日起分三階段展開2個月的試營運，逐步漸進對系統進行壓力測試。許柏林指出，目前確定一小時可處理2萬筆交易的流量，對於未來正式開業時的系統表現有信心。