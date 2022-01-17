中央銀行發布2021年12月銀行辦理人民幣業務概況，存款餘額月減人民幣41.67億元（以下單位均人民幣）來到2318.6億元，創近八年新低，全年累計年減126.29億元、減幅5.17％，已連續四年均下滑，但減少金額顯現趨緩。

央行統計顯示，2021年12月人民幣存款餘額減少較明顯，其中國際金融業務分行（OBU）大減33.72億元至低於300億元的298.22億元，並創逾一年新低。外匯指定銀行（DBU）也減少7.95億元至2020.38億元，同樣創近八年新低。

觀察央行開放人民幣業務，OBU是在2011年7月21日、DBU是2013年2月6日，開放初期顯現快速增加，近年來大致穩定。根據央行統計，人民幣存款餘額在2015年6月來到高峰的3382.18億元後，開始反轉趨於減少，但2017年曾一度增加，之後下降更明顯。

2018年12月正式跌破3000億元大關至2984.42億元，至今未再重返3000億元之上，2021年12月更減至2318.6億元，成為創新高之後的最低點，但整體來看，並末快速向下探底，至今大多呈現穩定的小幅增減。

但進一步來看，近四年來每年減少餘額都達到三位數，其中2018年減少238.12億元，2019年更擴大至374.09億元，2020年已趨於緩和減少、年減165.44億元，2021年再降至年減126.29億元，累計四年來大減903.94億元。

台灣人民款存款餘額在主要離岸人民幣市場長期以來均居第二位，次於香港，高於新加坡及南韓。