研究機構GfK公布英國1月消費者信心指數，從12月的負15點，下跌至負19點，較市場預測的負16點還低，創2021年2月來新低。

英國消費信心創近一年新低，主要是英國目前通膨率創近三十年新高，和Omicron令新冠疫情惡化等負面因素，打擊民眾對經濟前景看法和支出意願。

GfK客戶策略部經理斯塔頓（Joe Staton）認為，英國1月消費者信心進一步疲弱，主要是民眾憂慮個人財務與擔心目前經濟狀況等導致。

他指出，用來衡量消費者信心指數的全部五大項目，均在1月出現下滑。其中民眾對目前經濟狀況的信心度，是各項目裡跌幅最大。

儘管有政府持續放寬防疫限制等好消息，但他表示愈來愈多民眾擔心，持續攀升的通膨壓力、燃料費用支出不斷增加、和升率可能攀升而增加利息支出等，都會不斷增加他們的財務負擔。

英國12月通膨率年率上升至5.4％創近三十年新高。英國央行12月把基準利率從0.1％調升至0.25％，外界普遍預期其將在2月再次升息。GfK的英國1月消費者信心調查是在1月4日到12日之間進行。