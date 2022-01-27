英國安德魯王子在紐約打民事性侵官司，他的律師團今天宣布，安德魯尋求陪審團審理，以洗刷他的性侵罪名。這起訴訟已讓他名譽掃地，被迫退出王室職務。

安德魯王子（Prince Andrew）的律師在向美國曼哈頓聯邦法院提出的聲請書中寫道：「安德魯王子特此請求，由陪審團參與審理訴狀中提出的所有訴因。」

女性原告朱弗里（Virginia Giuffre）說，她在美國金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）牽線下與安德魯見面，後發生性關係，當時她17歲，是美國法律明訂的未成年人。艾普斯坦遭控性犯罪，兩年前在獄中等候受審時自盡。

安德魯尚未遭控刑事罪名，他已否認性侵指控。

本月稍早，法官凱普蘭（Lewis Kaplan）拒絕他有關駁回朱弗里訴案的請求，使他在紐約接受民事審訊的可能性增加，因而使他的榮譽軍銜與慈善贊助人身分遭免除。

兩造當事人仍可能在庭外達成和解，但朱弗里的紐約律師鮑伊斯（David Bowies）今天告訴法新社：「安德魯王子否認性侵並指稱朱弗里女士是自己送上門，我們期望在他錄取口供證詞與受審時與他對質。」