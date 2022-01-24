有多項恐嚇前科的陳姓男子，2019年首次結識在練習儀隊的被害人後，一同用餐後再到河堤外練習騎乘機車，陳男將她拖到草地，毆打她並嗆聲「讓我發洩一下又不會死」，她奮力抵抗咬傷陳的手指並逃離現場，最高法院將陳男依強制性交未遂罪判囚3年4月確定。

2019年5月18日下午陳男結識被害人後，與她一同至新北市永和區永和橫移門堤外練習騎乘機車，當天深夜她表明欲返家時，陳男藉口測試她防身能力，從後環抱她拖行至樹林旁，將她強壓在地，伸出舌頭強吻她，因遭她咬舌頭及揮打頭部抵抗而暫停動作。

隨後被害人打算離開時，陳男再接續從後方抱住她腰部，摀住她口鼻，將她拖行至旁邊草地，毆打她頭部稱「讓我發洩一下又不會死」等語，並強脫她的褲子並撫摸她胸部打算性侵，她奮力抵抗，咬傷陳的左手中指流血，並逃離現場。

一審及二審考量陳男案發當天才剛認識被害人，竟於凌晨時分在河堤之外企圖對她性侵，惡性嚴重，考量陳男迄未與被害人和解及賠償損害，判處有期徒刑3年4月，上訴後，最高法院駁回定讞。