警方後續逮捕陳姓、鄒姓姐弟等3人，依詐欺、洗錢防制法等罪送辦。（圖／民眾提供）

林姓男子在網路上誆騙需要學費，詐騙宅男上鉤。（圖／翻攝自網路）

矮胖男盜用美女圖 讓宅男以為遇真愛 連手都沒牽到慘騙300萬

林姓男子盜用長髮飄逸的美女圖，用於自己的臉書大頭貼，藉以誘騙被害人上鉤，更以「繳學費」等名目要求借錢，一名宅男前年9月誤信，以為遇上「真愛」，1年多以來連手都沒有牽到，被騙300萬，警方循線逮捕林男以及同夥共4人，依詐欺、洗錢防制法等罪送辦。

林姓男子身材矮胖，卻在臉書上設立假帳號，再隨機加好友，以「亂槍打鳥」方式攀談，取得對方信任後，假借各種名義借錢，先謊稱須數千元，最後慢慢提高價碼，藉著噓寒問暖，等到被害人被愛情沖昏了頭，謊稱積欠大筆債務要借錢，當被害人說「來不及賺錢」後，林等人至此失聯。

一名在電子公司上班的宅男，前年9月與林男偽裝的假身分結識後，陸續收到訊息，包括借生活費、繳學費、學校餐費、親友生病等理由要求匯款，最後假女友說，積欠地下錢莊大筆債務，去年8月，林男等人發覺宅男匯款已有遲疑，研判已被「榨乾」，隨即失聯，宅男因而報警。

警方去年10月逮捕林姓主嫌，直至今年1月間，陸續逮捕幫忙領錢的陳姓、鄒姓姐弟等3人，警方發現，林除了自己詐騙外，還指揮車手領錢，懷疑除了報案的2人以外，還有更多被害人沉迷在愛情漩渦尚未發覺遭詐，現正擴大偵辦中。