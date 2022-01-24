英國電動車(EV)電池新創公司Britishvolt周一表示，已經與一家英國政府支持的研究機構簽署協定，在準備大規模生產之際，開發鎳含量高、能量密度更高的電池。

隨著電動車成為市場主流，未來10年鎳的需求預計將大幅增長。鎳可增強電池陰極中的能量儲存，從而擴大電動車的行駛範圍。

汽車產業正在競相擴大電動車續航里程，投入巨資研發在能源密度更高的電池。

Britishvolt指出，已經與英國電池工業化中心(UKBIC)達成一項為期兩年、價值數百萬英鎊的協定，開發和組裝下一代電池，以便接下來能將該電池用於大規模生產和商業化。

UKBIC是一個由政府出資設立的機構，旨在幫助英國汽車業將新電池技術推向市場。

Britishvolt上周五表示，已經爭取到英國政府對其在英格蘭北部電池工廠的支援，該30吉瓦時(GWh)產能的工廠將在2023年啟動量產，並分三階段建造，到2027年達到產能高峰。