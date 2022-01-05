高雄遲緩男遭球棒痛毆「每下都打頭」 全身血倒病床發抖

臉書「爆料公社」日前曝光1段「棒球隊」打人影片，1名生長遲緩、智商僅7歲的少年遭1群青少年在空地持球棒、安全帽痛毆，影片中男子遭鐵鋁棒猛敲，不時還傳出恐怖的敲擊聲響，男子則不斷哭吼「好了啦，不要打」，仍遭球棒一連揮擊約30秒，且幾乎每下都朝頭部攻擊，駭人影片曝光引發撻伐。

原PO在臉書稱「把一個頭腦有問題的人打成這樣，實在太扯了！」，據悉事件起因是遭打的男子疑似受蠱惑，打電話罵了1名友人髒話後，該友人不滿才會持球棒將男子打成重傷；男子的母親事後出面表示，打人者每一下都朝頭部揮擊，「每看到一次他被打的影片，就像一把刀狠狠的刺在我心上」。

PO文中還有另1段影片是遭打男子躺在醫院病床上雙手發抖、眼神呆滯，家人在旁擦拭身上血跡；此外還有男子後腦杓被剃掉頭髮，露出傷口縫合的照片，讓人看了怵目驚心，目前4名打人的惡煞已被鼓山分局警方逮到，將依殺人未遂法辦。

1名生長遲緩、智商僅7歲的少年遭1群青少年在空地持球棒、安全帽痛毆，影片中男子遭鐵鋁棒猛敲，不時還傳出恐怖的敲擊聲響，男子則不斷哭吼「好了啦，不要打」。（翻攝自臉書「爆料公社」）