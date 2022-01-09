高雄市1名涉及毒品案遭判刑1年的蘇姓男子，因未到案執行，法院開拘票請警方拘提，7日下午警方前往蘇男住處時，蘇男佯裝拿東西轉身秒變「蜘蛛人」，趁機逃往7樓頂樓後跳到對面建物，警方接獲民眾報案有陌生人從窗戶入侵，最後在3樓民宅逮獲蘇男，蘇男被警方壓制在地大喊喘不過氣，警方訊後將他解送歸案。

三民一分局哈爾濱派出所指出，43歲的蘇姓男子因涉及毒品案遭法院判刑1年，因未到案執行，警方7日下午帶著法官核發的拘票前往察哈爾二街拘提蘇男，當時蘇男前來開門，警方表明來意後，蘇男誆稱要服刑了，得收拾一些衣物，沒想到，趁警方不注意，竟拔腿往住處7樓頂樓逃。

蘇男為避免入監，秒變蜘蛛人，大膽地從7樓頂樓跳往隔1.5公尺防火巷的博愛一路的大樓後，從大樓3樓窗戶爬進一名女住戶的住處，住戶嚇到報警，正四處尋找的警方獲報，兵分二路進大樓圍捕，在3樓找到氣喘吁吁的蘇男，將他逮捕，蘇男一度大喊喘不過氣，被警方斥責，訊後將他解送歸案。

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