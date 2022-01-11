爬山時若被美洲獅跟蹤，許多人應該會擔心自身安危。美國一名男子日前到山間散步，途中竟被美洲獅跟蹤，期間不斷緊盯著他看，甚至一度想衝向男子，嚇得他趕緊跑開，但美洲獅仍緊跟在後，男子最終用「獅吼功」成功趕走美洲獅，結束這一場驚魂。

男子將過程拍攝下來，雖然只有短短40秒，卻讓人看了膽戰心驚。(影片來源/YouTube/ViralHog)

根據《每日郵報》報導，男子日前到加州洛杉磯的山間散步，沿途欣賞風景，並拿出手機拍攝，豈料走到一半時，他突然聽到身後傳來窸窣聲，轉頭一看竟有一隻美洲獅，試圖奔向男子，他嚇得拔腿就跑，但美洲獅仍不斷跟在後面，不願離開。

男子當下非常緊張，他急中生智模仿獅子的叫聲，希望以此威嚇對方，果然奏效，美洲獅聽到後嚇得跑進灌木叢，隨後就消失了。影片被分享至YouTube頻道「ViralHog」，不少人表示「最好的防守就是進攻」、「大吼是正確的方法，如果你轉身逃跑，很容易被當成獵物」、「以體型來看，牠應該是非常年輕的美洲獅，你很幸運」。

成年美洲獅體長8英尺（約2.4公尺），體重介於130到150磅間（約58至68公斤），從影片推測，這隻美洲獅體型較小，應該還未成年，經驗也不足，因此聽到巨大聲音就容易被嚇跑。而類似事件不只一起，去年8月在美國猶他州，一名旅客健行時也被美洲獅跟蹤，當時他正對美洲獅並倒著走路，雙方僵持5分鐘，美洲獅才自行離開。