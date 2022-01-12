2022國民黨桃園市長選戰人選逐漸浮出檯面？前民進黨立委郭正亮指出，原先傳出桃園市議長邱奕勝要角逐下一屆市長，但聽說黨主席朱立倫有在考慮在地戰將萬美玲立委，原因是他不想讓邱奕勝選，而邱若不選，立委魯明哲才有機會，不然魯明哲應該是會尊重前輩邱奕勝。對此，「宅神」朱學恒坦言，他對萬美玲印象相當不錯，外型亮麗，問政也認真，過去曾在廣告公關業待過，是形象不錯的政治人物。

郭正亮11日在朱學恒臉書直播談及2022縣市長人選時表示，國民黨在桃園的人選，目前面臨有些尷尬的情形，因為原先傳出桃園市議長邱奕勝要角逐下一屆市長，但聽說黨主席朱立倫有在考慮在地戰將立委萬美玲。宅神反問，國民黨除了萬美玲還有誰能一戰？郭正亮說，還有綽號「魯蛋」的立委魯明哲，因為魯明哲過去在議會服務時，長期和邱奕勝共事，所以邱奕勝要選，魯明哲當然會尊重邱奕勝。

桃園市議會議長邱奕勝。（圖取自邱奕勝臉書／陳夢茹桃園傳真）

宅神追問，邱奕勝真的會出來選嗎？郭正亮說，他很認真想選，但是朱立倫不想讓他選。宅神坦言，他對萬美玲印象相當不錯，外型亮麗，問政也認真，過去曾在廣告公關業待過，是國民黨難得形象不錯的政治人物。

立委魯明哲。（圖／翻攝魯明哲臉書）

不過，郭正亮坦言，萬美玲的地方知名度比較弱，魯明哲當過中壢市長，任內做得不錯，所以知名度蠻高的，尤其是在中壢，各方面力量非常夠，而萬美玲過去長期是當市議員，加上她不是作秀型的政治人物，因此可能在全桃園的知名度沒那麼高，比較美中不足。

國民黨立委 萬美玲。(圖/本報資料照，蔡依珍攝)

最後，宅神問郭，最關鍵的問題，「萬美玲有沒有可能選2022桃園市長？林佳龍選桃園會是奇兵嗎？」郭正亮坦言，他不知道，因為還有人可能會選桃園市長。他目前也沒聽到林佳龍要選桃園的說法。