最後雙方握手言和。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

有民眾拍下高雄街頭有行車糾紛，一台計程車和機車就停在路口，其中一名黑衣男子還脫外衣捶車窗，雙方爭吵引來不少路過民眾注目，警方獲報後趕到現場處理，原來是因為超車不當問題2人才起衝突，最後在員警的調解下，雙方握手言和。

民眾在110年12月24日平安夜晚間21時，在三民區熱河一街路口拍下有2人當街吵了起來，現場停了一輛計程車和一台機車，只見其中一名黑衣男火氣很大，吵一吵還脫下最外層的衣服，接著計程車司機走回車上，黑衣男竟徒手捶車窗，兩人一個在車外一個在車上還是繼續吵，一旁女性友人雖不斷勸阻仍無用，黑衣男不斷指著司機，爭吵過程引來不少路過民眾注目，最後等到警方趕來司機才下車。

經了解，66歲的周姓計程車司機行駛熱河一街時疑似因超車不當，差點撞上同向的24歲陳姓騎士，雙方就停在馬路上爭論，陳姓騎士認為是周姓司機不願下車說明且要離去，才脫下外套拍打計程車窗戶，要駕駛下車，雙方於現場開始爭論。

警方到場立刻先將雙方隔開，在中間調解並告知相關權益後，雙方怒氣才獲平息，互不追究握手言和各。警方提醒如果遇到行車糾紛或交通事故，務必冷靜、理性、報警處理，警方到場會協助或建議後續處置方式，避免發生衝突，造成不必要困擾或法律責任。