本土疫情有升溫疑慮，花蓮縣政府今晚宣布，自1月11日起至21日止，停止住宿型長照機構禁止探訪，並加強防疫管制，至於昨天發布可向各醫院預約施打第3劑疫苗，短短1天，已逾6000人預約下週施打，縣衛生局正規畫加開施打站，加速接種疫苗。

疫情變化快，中央昨宣布放寬第3劑接種間隔時間，縣衛生局統計縣內年滿18歲、完整間隔滿12周的有10萬1563人，符合資格民眾可自行向縣內47家合約醫療診所，或是衛生所電話預約接種，不會寄發通知單，民眾可自行選擇疫苗。

開放一天，預約下週施打人次已達6千人，衛生局表示，將視疫苗到貨量，下週起規劃設置施打站，協助民眾盡速完成第2劑及第3劑疫苗施打。

截至目前花蓮第3劑預約狀況，門諾醫院莫德納門診，1月12日、19日及26日已額滿，1月10日、17日及24日的BNT疫苗則還有掛號名額；花蓮慈濟醫院下週的莫德納及BNT疫苗門診均額滿，平均每診高達400人；花蓮醫院至農曆年前的莫德納疫苗預約也額滿。

宏卿診所院長鄒永宏、江洱鼻喉科院長江躍辰都發現，這兩天施打狀況相當踴躍，和上周冷冷清清的情況差很多，其中以預約莫德納疫苗較為踴躍，預約第3劑民眾也都有準時報到完成接種，推估可能受新變種病毒消息頻傳影響，提高施打意願。