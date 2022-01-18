桃園市中壢區一戶民宅，有附近鄰居發現近日傳出奇怪的惡臭味，15日晚間向里長通報前往查看，竟然發現70歲的周姓婦人坐在客廳椅子上，臉部發黑且身上已出現屍斑，推估已經死亡7日，與老婦相依為命，患有身心障礙的41歲兒子則呆坐一旁，見警察上門還一直說「媽媽只是睡著了，我有替她蓋被子。」

據了解，周婦死亡後，連日來兒子沒報警也無任何反應，因為婦人患有中度身心障礙也罹患慢性病長期赴醫院就診，檢警已排除外力介入。

警方與里長在場不斷向周婦的兒子解釋媽媽已經死亡且已有屍斑，他除了說媽媽睡著，有替她蓋棉被外，也說是「天氣冷皮膚才這樣，過一陣子脫皮就會好。」讓人相當鼻酸。

當地華勛里長朱夢奇說，周姓死者有3個小孩，除她自己有中度身心障礙外，第二和第三個兒子則是有重度身心障礙，一直住在教養院內，她的老公在2、3年前生病過世，只剩下她與大兒子獨居，大兒子身心狀況不穩定，但好像沒有領身心障礙手冊，只知道他每天都坐在家中，家裡也沒有電視他自己也沒有手機，沒有工作就每天坐在客廳椅子上什麼事都不做。

朱夢奇也說，死者兒子過去還會帶著媽媽出門買東西，社工最後一次造訪約是１個月前，當時他兒子還不願開門不讓社工進入，之後很久就沒看到這對母子再出門，這次是有鄰居通報這戶住家疑似有濃厚惡臭傳出，他偕同警方到場才發現婦人就坐在椅子上死亡多時，而死者兒子當時就坐在一旁。

據了解，這名林姓大兒子接受警方詢問，整整坐了2小時不發一語，檢警排除老婦人死亡有外力介入，朱夢奇也協助找尋葬儀社並自掏腰包，將協助辦理相關後事。