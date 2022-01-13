桃園確診者曾到過湖口、竹北三場所 衛生局緊急消毒與疫調中 18:042022/01/13 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心13日公布新冠肺炎本土確診案例共有14例，其中桃園確診者案17721為20多歲女性，1月5日和9日分別曾到湖口鄉和竹北市共三處場所。（清消示意圖，邱立雅攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心13日公布新冠肺炎本土確診案例共有14例，其中桃園確診者案17721為20多歲女性，1月5日和9日分別曾到湖口鄉和竹北市共三處場所，新竹縣衛生局獲報後已派員前往三處場所進行疫調及匡列接觸者，環保局則對周遭環境進行消毒。 衛生局表示，案17721在5日上午8時25分曾到新湖地政事務所，8時33分到湖口路易莎咖啡，9日下午3時55分到竹北市喜豐五路上的珈豐露麵包店，竹縣衛生局獲報已派員進行疫調中。 聽取F-16V事故搜救進度 蔡英文指示加速進行 多地進口火龍果驗出新冠病毒 陝西提示避免網購進口水果 #桃園 #湖口 #竹北 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東水電工出任務 替獨居老人進行用電安檢 17:162022/01/12 寶島 預防群聚 國泰金啟動四大措施 異地辦公禁止見面與交流 15:012022/01/13 財經 穩外貿再出招 加強出口退稅、信貸支援 04:102022/01/12 全球財經 台南先進運輸系統(捷運)紅線陸續舉辦說明會 09:572022/01/13 區域情報-台南 才說機場群聚收斂 今本土創新高 陳時中改口：關鍵變銀行 15:152022/01/13 生活 確診銀行員新竹足跡＋2 曾到關西2農場採草莓 11:542022/01/13 生活 聯邦銀爆13員工確診 健行分行暫停營業至1月14日 13:522022/01/13 財經 不是中興！北部再增一名護理師確診 指揮中心證實Ct值16 18:352022/01/12 生活 淡水蘊泉庄飯店爆特權疫苗 執董、特助遭起訴 侯友宜回應了 11:112022/01/13 政治 陸銀啟「睡眠帳戶」清理 這幾類戶頭要被調整功能 16:022022/01/13 兩岸 桃園居服員成「超級傳播者」 聯邦銀行員、家屬76人全送集檢所 09:312022/01/13 生活 生活熱門新聞 不同組合第三劑怎選？醫：打這款副作用比心肌炎嚴重 - 生活 確診銀行員赴典華喜宴 網驚完蛋：那天還沒禁敬酒 - 生活 聯邦銀行群聚已14人染疫 鄭文燦預告：還有第二波、第三波 - 生活 沈富雄喊接種第3劑不如確診 醫打臉曝終結病毒唯一可能 - 生活 北巿染疫護理師Ct值驚人 家住土城連5天搭板南線 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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