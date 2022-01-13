中央流行疫情指揮中心13日公布新冠肺炎本土確診案例共有14例，其中桃園確診者案17721為20多歲女性，1月5日和9日分別曾到湖口鄉和竹北市共三處場所，新竹縣衛生局獲報後已派員前往三處場所進行疫調及匡列接觸者，環保局則對周遭環境進行消毒。

衛生局表示，案17721在5日上午8時25分曾到新湖地政事務所，8時33分到湖口路易莎咖啡，9日下午3時55分到竹北市喜豐五路上的珈豐露麵包店，竹縣衛生局獲報已派員進行疫調中。