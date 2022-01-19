香港美國商會19日公布2022年企業信心調查，香港嚴格的旅行限制成為在港美國企業首要關切問題，超過了美中關係和政治不確定性等其他熱點問題。

香港信報報導，調查顯示，60％的受訪者將國際旅行限制視為首要關切問題，約44％的受訪者強調美中關係；32％的受訪者表示政治不確定性是他們面臨的主要挑戰。在上年的報告中，65.4％的受訪者認為美中關係是最大的擔憂。

報告中表示，香港仍然擁有商機，但一系列問題，特別是嚴格的旅行限制和降溫的美中關係，對情緒都構成壓力。

對旅行人士的嚴格檢疫隔離規定使總部運營艱難，約44％的受訪者表示業務受到嚴重中斷的影響；超過30％的受訪者表示，他們不得不推遲新的投資，而30％的受訪者面對難以填補高管職位的難題。

香港美國商會調查151名企業代表和111名個人成員。調查的其他結果包括：44％的受訪者表示，由於旅行和社交限制措施，他們更有可能離開香港；26％的公司更可能離開香港；超過十分之八的企業受到了香港國安法的影響，例如員工士氣下降、僱員移民導致的人員流失。