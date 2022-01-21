對許多外國企業來說，中國都是最重要市場之一，德國企業也不例外。不過根據德國駐華對外貿易商會（AHK）最近所做的一項調查顯示，大量的的在華德企認為大陸市場情形有所惡化，很多德國企業在中國大陸的經營活動中感覺處於不利的地位。

據《法國國際廣播》（RFI）報導，這項有 600家在華德國企業參與的調查顯示，有1/3德企認為自己在中國市場的競爭中處於劣勢。相比之下，中國企業更容易進入市場並獲得公共供應合同和建設合同。

德國對外貿易商會表示，中國越來越關注本國經濟，並希望加強國內競爭，這已成為德國企業面臨的最大挑戰。該商會要求中國對所有公司一視同仁，對德國公司來說，知道中國經濟體系是否規定了平等原則是很重要的。

報導指出，自新冠疫情以來，德國在華企業也受到了邊界封鎖和嚴格的入境規定的影響，簽發籤證的過程需要更長的時間，航班一再取消，所有進入中國的人都必須進入酒店隔離區並隔離數周。對於與中國展開業務的德國企業來說，這是一個不合理的障礙。根據該商會的調查，入境規定損害了相互了解並阻礙了外國投資。

此外，上周在中國首次發現Omicron毒株也引發德國企業的擔憂，一位參與調查者表示，「Omicron未來可能會導致大規模封城，這將對德國公司造成影響。」目前中國的疫情雖極輕微，但專家們擔心，Omicron可能會將中國的清零戰略推向極限，首致供應鏈中斷、工廠癱瘓。這可能對全球經濟都會產生影響，許多地區的能源短缺和房地產市場的危機也將抑制德國公司的情緒。

調查顯示，德國在華企業的樂觀情緒已經受到打擊，51%的受訪者對未來仍有信心，但跟去年的66%相比，樂觀比例已經縮水。今年已有18%的公司正在為前景惡化做準備，而這個數字在去年只有9%。但仍有60%的公司表示2022年還會持續擴張業務。

報導說，中國市場仍然是德國公司最重要的全球市場之一。根據調查，只有4%的公司正在考慮離開中國。