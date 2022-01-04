環保署日前預告「淘汰老舊機車補助辦法」草案，提及將補助2000元的老舊機車淘汰補助，若加上300元回收獎勵金，合計可達2300元，環保署今天在「淘汰老舊機車補助辦法」草案研商會時提及，原本擬再提供汰換成電動機車的民眾「碳憑證」供交易之用，但許多機車行提及恐會造成民眾困擾，因此環保署將在今年上半年提供1000元的收購民眾的「溫室氣體減量額度」。

為了鼓勵電動機車，環保署原本擬提供把老舊機車汰換成電動機車的民眾2.3公噸的碳憑證，在碳憑證交易市場後，至少可以用1000元價格出售給開發單位，但環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，但後續有機車行反應造成民眾困擾，為降低不確定性，目前研擬在今年上半年用溫管基金補助民眾1000元「減碳效益」。

至於若民眾在今年上半年汰換電動機車，是否可以保留「減碳效益」至之後再販售？蔡玲儀說，目前有這樣的想法，但外界的意見多半希望在上半年明確化，至於預算、研擬補助的輛數等仍待討論。

蔡玲儀提及，減碳效益專供開發案抵換之用，但環保署沒有開發案，因此若未來有其他部會有開發案會就可以轉換，但既然環保署以一輛機車1000元收購「減碳效益」，「也不可能便宜賣」。

至於下半年上路的碳憑證交易，蔡玲儀指出，各開發單位可以用不同的價格收購碳憑證，但希望價格至少1000元以上以獎勵民眾。

但台灣智慧移動產業協會理事張楨彬則說，碳憑證交易的不確定性、1000元收購減碳效益的價格過低，勢必會影響民眾在上半年汰換電動機車的意願。