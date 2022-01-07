新北市環保局6日上午9時接獲陳情反映三峽河被汙水染成奶白色，派員沿線追查，查獲樹林佳園路三段某染整工廠因收集管線破裂，導致白色汙水流出，染白三峽河，當場要求業者關閉管線避免再次汙染，並依水汙染防治法告發，最高可罰2000萬元。

新北市環保局表示，稽查員接獲通報後火速趕往現場，發現三峽河出現乳白色水體，立即採集水樣進行檢測，所幸檢測結果未有急毒性反應。

稽查員沿著河岸自行車道一路追查可疑汙染源，循線找到在上游位於樹林區佳園路3段上的某染整工廠，該廠因管線破裂導致廢水流出汙染三峽河，現場要求業者立即關閉管線，業者也承諾會配合改善。

環保局表示，河川汙染多屬間歇發生且稍縱即逝，為取得有利事證，除有賴稽查員現場判斷及辦案經驗，民眾能於發現時第一時間報案並留下具體資訊及汙染位置，也是快速破案的關鍵環節。

環保局強調，後續仍將加強各河段水汙染專案稽查，以遏止不法業者偷排廢汙水污染河川水質，也呼籲民眾發現任何汙染，請立即撥打1999市政服務專線通報。