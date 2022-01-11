跨部會「物價聯合稽查小組」，11日再次啟動稽查，本次聯合稽查行動由「物價聯合稽查小組」召集人法務部常務次長張斗輝親自帶領並偕同公平交易委員會、經濟部、行政院農業委員會、財政部、行政院消費者保護處等跨部會單位共同至近日漲價之連鎖早餐業者進行現場稽查，以了解業者調整價格情形及蒐集相關資訊。

而這次稽查之連鎖早餐業者現場配合稽查說明具體漲價原因、品項、漲價幅度、供應商名單及佐證資料，並提供完整資料，俾供釐清業者物價調漲原因。

經濟部表示，為穩定國內民生物價，跨部會「物價聯合稽查小組」將同步向上溯源供應商，就稽查項目請其具體說明進銷貨之價格、數量與漲價品項之原因、漲幅及佐證資料，以釐清上、中、下游供應鏈有無不合理漲價或囤積不應市銷售等情事，如發現涉有公平交易法或刑法第251條意圖抬高交易價格，囤積物品等情形，即交由公平交易委員會或法務部所屬檢調機關依法速查嚴辦。