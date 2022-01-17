新北市政府今日下午在板橋435藝文特區，由侯友宜市長主持「十安連線 宜有實現」打造安全新北城校閱暨演練活動，除展示公共安全維護能量外，並呈現十箭齊發、十安連線(消安、環安、水安、交安、治安、勞安、食安、工安、社安及校安)完成打造新北安全城任務。

侯友宜市長主持「十安連線 宜有實現」打造安全新北城校閱暨演練活動，除展示公共安全維護能量外，並呈現十箭齊發、十安連線公安計畫。(新北市消防局提供)

十安連線隊伍進行消防與警察之聯合演練。現場演練部分包含模擬公安聯合稽查、警匪械鬥演練、建物滅火搶救及坍塌搜救作業等情境，真實呈現市府團隊在災害現場衝鋒陷陣，守護市民的英勇雄姿。(新北市消防局提供)

現場除針對十安連線隊伍進行人員校閱，並進行消防與警察之聯合演練。現場演練部分包含模擬公安聯合稽查、警匪械鬥演練、建物滅火搶救及坍塌搜救作業等情境，真實呈現市府團隊在災害現場衝鋒陷陣，守護市民的英勇雄姿。另消防局重型救援隊於去(110)年通過國家認證，成為國內首支能運用管制藥物於災害現場，提供民眾更高等級的醫療照護處置的救援部隊。

新北市府的十安連線包含：

一、消防安全-有全國最快的派遣系統，救護OHCA存活率10.71%為全世界首屈一指，運用EDP科技進行災情資訊整合，行政院年度災害防救訪評連續9次榮獲六都「第一」、連續8年民安演習全國「特優」、擁有189處全國最多的防災社區及115間防災企業。

十安連線隊伍進行消防與警察之聯合演練。現場演練部分包含模擬公安聯合稽查、警匪械鬥演練、建物滅火搶救及坍塌搜救作業等情境，真實呈現市府團隊在災害現場衝鋒陷陣，守護市民的英勇雄姿。(新北市消防局提供)

二、工務安全-公共安全考核、昇降設備考核連續3年獲得「特優」，近2年為全國第1，無障礙環境考核連續11年獲得「特優」，連續8年全國第1，另老舊建築物，提供房屋健檢及補強補助，違章建築督導考核連續6年特優，此外市府展現整治五股垃圾山之決心，將重大汙染、占用公有地、無意願、歇業無人及逾期未申請興辦事業計畫之違建廠家進行拆除，翻轉五股垃圾山，成就五股夏綠地。

三、交通安全-打造學童通行安全，完成211所國小周邊通學巷2.0改善計畫；打造道路順暢安全，運用智慧交控與AI影像辨識、即時監控、智慧管理，連續2年榮獲金安獎最高榮譽的卓越獎第一名。

十安連線隊伍進行消防與警察之聯合演練。現場演練部分包含模擬公安聯合稽查、警匪械鬥演練、建物滅火搶救及坍塌搜救作業等情境，真實呈現市府團隊在災害現場衝鋒陷陣，守護市民的英勇雄姿。(新北市消防局提供)

四、社會安全-推動「全齡高風險家庭整合型安全網」，跨域整合私公協力，有效防阻率近9成，讓兒少避免落入危險的環境；依據大數據分析165萬筆巨量資料，開發「風險計算機」，協助社工預警家庭危機，讓每一個新北脆弱家庭都能安全生活。

五、校園安全-自100年起逐年輔導學校申請「教育部防災校園建置計畫」，至今已完成226校防災校園，由防災輔導團及專家學者共同入校協助學校推動校園防災工作，更將於今年達成「校校皆為防災校園」之目標，未來將持續推動讓防災教育的觀念更落實於師生的日常生活中，另110年已完成辦理25間幼兒園公安聯合稽查複查持續追蹤各園後續改善狀況，以維護幼童就學權益。

六、勞工安全-首創民間工程「承攬管理認證制度」，對於降低職災發生已有成效；另創全國之先，建置「新北產業職業災害風險地圖系統」，依工廠風險風險等級實施分級管理，以提高檢查效能，讓重大傷亡人數下降到3成。

七、食品安全-落實食安五環改革政策計劃，將食品安全列為維護民眾健康首要任務，透過整合跨局處合作，以食品產製流通網絡管理，逐步完成「源頭控管、生產重建管理、加強查驗、加重廠商責任及全民監督」等五大目標，持續強化本市食安管理措施。

八、環境安全-針對民眾安全之重大災害案件啟動調查，監控充滿有害影響健康物質之下水道進行採檢蒐證，研析各項數據，查獲業者查獲違反水污染防治法、廢棄物清理法、毒性及關注化學物質管理法相關規定移送法辦，打擊污染環境案件，維護市民公共安全，並針對五股垃圾山已稽查688家業者，告發案件315家次，罰鍰逾1,128萬元，並移送22家業者。

九、警政治安-110年縣市整體競爭力評比，本市拿下治安項目榜首，警政治安滿意度、預防犯罪項目都是第一名，國家警光獎「偵查犯罪類」、「預防犯罪類」、「改善交通類」及「綜合規劃類」等4組團體獎亦包辦第一名，在疫情最嚴峻期間警察局執行「平寧專案」，將所有警力全力投入疫調、協尋失聯者及臨檢視聽歌唱業場所等並兼顧治安、交通及為民服務等本業工作，極其辛勞。

十、水利安全-近年來面對極端氣候，水利局超前佈署導入15座抽水站預抽機制，降低8站啟抽水位，增加排水系統滯洪空間36萬立方公尺，3年來更新8座抽水站共計27組抽水機組。3年內改善板橋大仁街、泰山新北大道、永和林森路等9行政區44處多年積淹水點，翻轉重生湳仔溝、鴨母港溝，擺脫髒臭惡名，成為市民休閒好去處。

侯友宜表示打造安全新北城是市府團隊努力的成果，市府是一個有戰鬥力的團隊，每位市府同仁都有維護公共安全的決心，雖然市府已打造十安連線的安全新北城，但是沒有最好只有更好，未來將繼續為市民打拚奮鬥，市長將站在第一線與市府團隊並肩作戰，共同守護新北市民的安居樂業。