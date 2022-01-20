彰化大賣場春節專案安檢暨演練，彰化市家樂福起跑。（吳敏菁攝）

春節將至，彰化縣長王惠美20日一早率消防局、建設處等安檢人員到彰化市家樂福大賣場做消防安全設備及防火避難設施檢查，並邀請縣內14家大型賣場商家到場觀摩員工自衛消防編組示範演練，從消防安全設備啟動到廣播疏散集結，不到10分鐘，作為各賣場商家自衛消防編組演練典範。

王惠美表示，年節來臨，大賣場等地方，人潮激增勢必增多，針對民眾出入較多的場所，包括大賣場、量販店、KTV、餐廳、飯店及電影院等地加強消防安全的檢查。另外針對縣內270多棟6樓以上大樓的逃生通道，通通都已經清空。

家樂福總公司公共事務暨服務部中區公關經理高婉如表示，彰化家樂福配合縣府消防安全演練，動員80人以上進行演練，除了每半年消防安全演練之外，家樂福每個月也在設備、人員等相關檢測，希望能提供給大家最安全、最舒適的購物環境。

彰化縣消防局局長施順仁表示，消防局從去年11月15日起開始執行2022年度「春節專案」檢查，針對縣內過年期間人潮出入眾多之場所，大賣場、量販店、KTV、餐廳、飯店、電影院休閒娛樂等場所加強消防安全檢查，稽查重點為各項消防安全設備是否符合規定、業者自衛消防編組初期應變能力、建設處針對各逃生通道、防火門、安全梯是否堵塞，不合規定場所要求立即改善，以確保公共安全。