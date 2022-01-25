大陸是全球移動遊戲最大消費市場，但從人均消費看，中美之間的差異仍舊顯著。觀察中國音數協遊戲工委與中國遊戲產業研究院發佈的《2021年中國遊戲產業報告》顯示，2021年大陸行動遊戲市場實際銷售收入2255.38億元（人民幣，下同）、年增率為7.57％；使用者規模則成長至6.56億人、年增0.23％，並以此數據推算，2021年的人均用戶支出為344元。

但再看到Statista資料顯示美國玩家數據，預計2021 年消費204.54億美元，玩家數為1.56億人，換算人均支出為137美元，換算金額是大陸行動遊戲用戶的2倍以上。

根據第一財經引述TapTap平台人士說，美國市場之所以被大陸國內遊戲廠商看重，最重要的原因，肯定還是那邊用戶價值是全球最高市場之一。甚至業內有個不算準確但流行的說法「十個東南亞玩家，比不上一個美國玩家所貢獻的流水。」

對於中美遊戲玩家開支上的差別，易觀分析互娛行業高級分析師馬阿鑫表示，美國使用者對各終端遊戲的付費意願都很強，在長期的遊戲市場發展下，用戶的付費習慣已逐步養成。相較來看，大陸遊戲市場發展時間程較短，用戶付費意願還沒有完全養成。