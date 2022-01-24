疫情升溫，家樂福桃園地區包含桃園春日、經國、八德、中壢、中原、內壢、平鎮、青埔等8間量販門市，自主升級過年期間防疫6大措施，包含「每日閉店清消、收銀逐一消毒、設立手推車清消專區、專人巡視觸碰熱點、強化入口防疫管理、每日員工自我監測3次」，未來相關防疫措施也會逐步擴及全台各區域，即起至大年初六，相關升級防疫措施內容包括：

「閉店後進行全面清消」：家樂福八間門市自主添購清潔公司級消毒設備，員工在店面閉店後進行全店的清消，強化店面把手、商品區、置物櫃、服務台等區域。「收銀線採單組客人消毒」：為避免收銀線的交互感染，收銀線採逐個客戶消毒，員工將在結帳完畢後以酒精擦拭收銀線的輸送帶區域。

家樂福8間門市自主添購清潔公司級消毒設備，員工在店面閉店後進行全店的清消。（家樂福提供）

「設立手推車清消專區」，桃園地區門市將使用過後的手推車進行集中管理，以酒精槍全面將把手、手推車欄杆消毒；及「專人巡視手扶梯及電梯按鈕等熱區不定時消毒」、「入口處強化防疫管理並提供一次性手套」，「員工每日自我監測3次」等防疫措施。