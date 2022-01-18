桃警防搶演練也要落實防疫，「搶匪」一度體溫太高遭拒於門外。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃警防搶演練也要落實防疫，「搶匪」一度體溫太高遭拒於門外。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

防搶演練也要落實防疫 搶匪體溫太高遭拒於門外。

桃園警察分局為確保新年假期治安平穩，有效遏止強盜、搶奪等重大刑案發生，並提升大眾對於金融機構治安維護的關注，結合「板信銀行桃鶯分行」，實施金融機構「防搶演練」，面對桃園疫情升溫，演練也要落實防疫規範，豈料由員警扮演的搶匪竟因體溫太高一度被「拒於門外」，為緊張的模擬過程增添趣味。

桃園警分局長黃富村表示，為確保新年假期治安平穩，有效遏止強盜、搶奪等重大刑案發生，結合轄內「板信商業銀行桃園分行」，實施「防搶演練」，指導行員應有任務編組，分工專責報警、拖延歹徒時間、務必記住歹徒容貌、特徵、逃離方向和車號，並立即報警以啟動圍捕機制追緝嫌犯。

黃富村表示，加強重要節日安全維護工作，自1月24日22時起，至2月7日24時止，呼籲民眾存領現金時應結伴同行，也可請行員幫忙聯繫警察協助護鈔，發揮警民合作，共同打擊犯罪效果，另近來疫情嚴峻，也期盼民眾進出公共場所，都能配合相關防疫措施，保護自己與他人之健康，他也預祝市民朋友佳節快樂。