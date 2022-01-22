餐飲場所即起嚴格落實實聯制 陳時中放話：做不好就禁內用

指揮中心22日公布82例本土個案，記者會中五部會皆列席，勞動部長許銘春、內政部長徐國勇、交通部長王國材 、經濟部次長陳正祺以及衛福部長（指揮官）陳時中都報告疫情相關最新措施。

指揮官陳時中22日表示，遠雄自貿園區及高雄港相關確診者為當前重點；並且從西堤餐廳有民眾沒有掃實名制的教訓中要把漏網之魚補起來，餐飲場所要嚴格落實實聯制，未配合執行且經輔導未改善的餐飲場所，不得提供內用服務。

桃園21日晚間疫情爆發，累積至22日遠雄自貿港區相關確診已有70人。他表示，桃園自貿園區內有30家廠商，此次爆發移工群聚的亞旭也在其中，全體都會採檢約有2000人；此外，移工宿舍內人員暫時不能任意移動，要等採檢後釐清疫情後，來做進一步安置跟處理。

而高雄相關確診者22日新增15人，包含港區相關的10人、家人、旗津活動史民眾，以及1例尚在調查中。他指出，比起桃園來講說暴露的時間較少，擴張的情況沒有桃園那麼嚴重，但仍然相對嚴重。