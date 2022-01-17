演練安排火藥爆破，震撼力十足。（王揚傑攝）

新北市政府今舉辦「十安連線 打造安全新北城校閱暨演練」。（）

火災搶救演練逼真。（王揚傑攝）

霹靂小組圍捕持械歹徒。（王揚傑攝）

新北市政府今（17）日下午舉辦「打造安全新北城校閱暨演練」，由市長侯友宜校閱消安、環安、水安、交安、治安、勞安、食安、工安、社安及校安等十安共16組隊伍，並由警察局及消防局等局處進行公安聯合稽查、快打部隊演練及複合式縱火搶救、震災倒塌救援演練，現場安排火藥爆破，情境逼真，震撼力十足。

演練昨在板橋435藝文特區進行，現場首先演練公安聯合稽查，稽查小組成員細查娛樂場所內各項安全設施，對於多項不合格處除予以告發，並在門口張貼告示，不建議民眾前往。

隨後警察局演練快打部隊壓制群眾鬥毆事件，以優勢警力快速到達壓制暴徒氣焰，強勢逮捕一干滋事分子，但有持械歹徒趁隙脫逃，警方出動霹靂小組圍捕，展現精湛戰技制伏歹徒。

演練重頭戲在一聲爆破巨響及沖天烈焰中上場，大樓外停放汽車遭人縱火引發爆炸，進而衍生高樓複合式火警，消防局出動各式消防車及人員到場搶救，並緊急疏散住戶，模擬場面逼真。

另消防局重型救援隊也演練地震坍塌搜救，重行救援隊去年通過國家認證，成為國內首支能運用管制藥物於災害現場，提供民眾更高等級的醫療照護處置的救援部隊。