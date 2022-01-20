為強化嫌犯防逃措施，由司法院及法務部共同建置的「科技設備監控中心」12日落成啟用後，司法院20日在監控中心辦理首場「法官專班教育訓練」，希望透過現場演練講解，確實掌握科控的技術及運用，提昇法官及各界對於科控處分的信任與信心，藉以防止被告棄保潛逃。

這次的課程分為「現場實地教學」及「處分諭知執行」，包括科控中心業務簡報、法院諭知科控處分後開案流程、裝置測試及安裝上線等實地演練及由講解科控處分諭知執行相關規範、例稿及應注意事項。

司法院副祕書長周占春於開訓致詞時表示，科控系統的運用是兼顧人權及防逃的妥適方案。司法院在新一代科控系統建置以來，已陸續辦理教育訓練。此次特別針對法官開設課程，即是希望法官能夠充分瞭解系統運作，並在適合的個案中運用科技設備監控被告行蹤，以強化羈押替代處分的效力。

周占春說，國家投入大量資源建置新一代科控系統，希望能夠充分發揮功效，此次課程特別選在科控中心辦理，除了可以親自見證國內最先進的監控技術外，也可透過現場的演練講解，掌握科控的原理、技術及運用，期盼法官在選擇羈押替代處分時，宜審視、評估有無一併運用科控處分之必要性，讓防逃機制更為完善。