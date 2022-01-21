台南三井OUTLET開幕在即，台南市消防局第五大隊、歸仁區公所今進行消防演練。(台南市消防局第五大隊提供／曹婷婷台南傳真)

台南三井OUTLET開幕在即，台南市消防局第五大隊、歸仁區公所今進行消防演練。(台南市消防局第五大隊提供／曹婷婷台南傳真)

台南三井OUTLET將於2月下旬開幕，整座商場占地1萬8000坪，為避免災害發生時無法立即疏散眾多人潮及考量火災搶救動線複雜等問題，台南市消防局第五大隊今天結合業者、歸仁區公所、歸仁衛生所、武東里巡守隊及防災士約150人次，進行地震暨火災搶救實兵演練。

三井OUTLET開幕在即，目前主體建築已經完工，為強化大型公共場所的安全效能，農曆年前舉行地震暨火災搶救的實兵演練，今天演練內容包含事故現場評估、防火區畫確定、水源掌握、人員安全管制及大量傷病患救護演練等，並加強演練當民眾受困火場時，如何在最短時間內確認受困地點及展開搜救。歸仁區公所亦依地區災害防救計畫，實施就地掩護、災情查通報、疏散撤離、避難收容處所等演練等。

第五救災救護大隊大隊長邱淵明表示，每月皆會針對不同類型場所辦理搶救演練，除強化救災人員基本救災及應變能力，更要熟悉轄內不同的場所特性，才能將救災效能最大化。歸仁區長魏文貴表示，2016年0206美濃地震的台南災害經驗，針對大型公共場所及集合住宅強化災防意識，透過平時演練應對災害來臨時的變化。

消防局局長李明峯表示，火災現場瞬息萬變，救災人員的救災應變能力、對建築物構造及動線的掌握度、人潮疏散及災害搶救規畫十分重要，因此，特地結合三井Outlet辦理大型搶救演練，達到降低災害發生的規模及傷亡損失。