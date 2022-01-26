知名YouTuber「台南Josh」傳出被新婚半年的妻子Amber家暴，Amber已緊急上傳手寫信認錯。對此，台南Josh今（26日）晚間在臉書發出6點聲明，表示自己目前人身安全無虞，目前全權交由律師處理，而頻道則會暫時停更，讓身心充分休息。

YouTuber「台南Josh」初期影片多在介紹夾娃娃，現影片多在介紹棒球相關的內容，其去年7月才與女友Amber結婚登記，在螢光幕前為羨煞眾人的神仙情侶，不料，Josh擔任律師的表姊在近日於粉專曝光Josh遭Amber家暴，不僅家中的物品全被Amber砸爛，甚至Amber還在牆上以紅字寫上「死媽寶」，並畫上笑臉，引起輿論譁然。

而Amber在事發後緊急關閉個人社群，25日上午時再度重啟，並貼出一張手寫信承認有動手毆打Josh，吐露自己的情緒控管有問題，很抱歉對Josh及其家人造成傷害，往後會聽從親友建議積極就醫。

對此，Josh在26日晚間也貼出6點聲明回應近期的事件，Josh表示他目前人身安全無虞，已全權交由律師處理後續，也謝謝所有關心他的人，至於頻道將暫時停更，因為他目前身心都需好好休息。

下為Josh聲明全文：

跟各位更新近況，並且對網路上的一些猜測做說明

1. 狗狗平安，已經帶回我爸媽家了，吃喝拉撒睡一切正常。

2. 我人安全，謝謝這幾天所有關心我的人。

3. 我們搬進新家之前是在外面租房子，我爸媽都叫我們自己在外面過的幸福就好，不用常回來沒關係。

4. 雙方家長對於婚宴的安排都給了非常大的自由，基本上真的是毫無干涉並且盡力配合，我很感謝我爸媽跟Amber的爸爸媽媽。

5. 如新聞所報導的，目前交由我的委任律師巴毛律師處理。

6. 頻道會暫時休息一陣子，現在我也不確定會多久，我需要時間來處理事情，並且我的身心都需要休息一下。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。