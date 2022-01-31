小年夜高雄驚見棒球隊出動！6男球棒狠砸「大帝國舞廳」影片曝光（記者爆料網）

小年夜高雄市有「棒球隊」出沒！昨（30日）晚間約10時許，一群至少6名年輕男子，拿著球棒，在位於苓雅區的大帝國舞廳大廳，一陣狂砸猛砸，20秒影片在臉書、群組瘋傳，也被轉貼到《爆料公社》。苓雅分局獲報追查，6小時內逮捕15名嫌犯，據悉疑似因在店內遺失20萬元現金，與店家發生糾紛懷恨報復。

一段20秒影片，昨深夜開始在臉書、群組瘋傳，只見一群年輕人拿著球棒，在高雄市苓雅區的大帝國舞廳大廳一陣亂砸，發出鏗鏗鏘鏘的聲音，還有人狂打裝飾樹。影片拍攝者疑似也是同一群人，看到一名舞廳安管人員出現後，喊「走！走！走！走人」，隨即停止拍攝。

有網友將影片轉貼至臉書社團《爆料公社》，引發熱烈討論，網友回應：「這是取代放鞭炮？環保的概念？」、「恭喜今天一起在警察局圍爐」、「打門框 很緊張的棒球隊 還有人打樹」、「為什麼要把樹往死裡打？」、「第一個往回跑那人，你過去完全沒敲啊，薪水不是這樣騙的吧」、「那個第一個跑回來的，真的只打一下，這麼好賺喔」。

苓雅分局獲報後於6小時內逮捕15名嫌犯依法究辦。初步了解因王姓主嫌在店內遺失20萬元現金，與店家發生糾紛，因此懷恨報復。全案依妨害秩序、恐嚇、毀損等罪嫌送辦。