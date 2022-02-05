台中全城亮起來！台中市觀光旅遊局延續耶誕溫馨、絕美夜間光環境佈置熱潮，推出屬於台中夜光之美行銷影片「點亮你心」，透過影片傳達台中發光發熱的城市魅力，並邀請國人來台中「小過年」，一起親臨2月12至20日於文心森林公園登場的2022中台灣元宵燈會。
觀旅局長韓育琪表示，台中是傳統與現代美感兼具的城市，在市區宏偉的現代建築物林立下，市民也同樣重視傳統節慶的氛圍，尤其元宵節又稱「小過年」，是團圓與凝聚的象徵。
韓育琪指出，市府團隊延續從去年耶誕、跨年至春節、元宵等各式夜間光環境布置，透過紀錄溫馨美好的夜光之美，邀請市民用心感受友善、希望、溫暖的大城市，讓全台甚至世界看到台中全城亮起來。
韓育琪表示，疫情影響民眾生活，減少外出旅遊踏青的機會。台中夜光之美影片以「點亮你心」為主題，呈現市府團隊用心打造城市光環境，營造溫暖、希望的節慶。農曆年後歡迎大家來台中賞燈，可趁早規劃2天1夜的元宵燈會之旅，行程可參考台中捷運觀光地圖。
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