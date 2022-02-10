傳出有確診者到台中足跡，針對相關足跡已全面清消，台中市政府剛宣布將在10日下午3點召開記者會說明。衛生局指出，接獲中央流行疫情指揮中心通報，有外縣市確診者到台中足跡，將於記者會說明相關資訊。

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中華女足隊返台 落地採檢新增1確診列境外移入
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