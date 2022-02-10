傳確診者足跡到台中 市府下午3點召開記者會說明 13:362022/02/10 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市政府剛宣布將在10日下午3點召開記者會說明。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳出有確診者到台中足跡，針對相關足跡已全面清消，台中市政府剛宣布將在10日下午3點召開記者會說明。衛生局指出，接獲中央流行疫情指揮中心通報，有外縣市確診者到台中足跡，將於記者會說明相關資訊。 信義區勤業會計事務所員工確診 北巿擴大匡列 柯文哲15：30說明 中華女足隊返台 落地採檢新增1確診列境外移入 #說明 #點召 #開記者會 #確診者 #台中足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勤業眾信員工確診 北市籲同棟7000人自行採檢 16:432022/02/09 生活 女足7人染疫 陳時中說明返國流程 14:542022/02/05 生活 邊境鬆綁現曙光 商務客最快228後開放入境 04:102022/02/08 財經要聞 新北確診者曾赴麥當勞長春店外帶 北市：消毒後可正常營業 12:182022/02/09 生活 新莊好市多爆確診者足跡 她收匡列簡訊哀號 衛生局回應了 08:372022/02/10 生活 憂心高雄校園群聚 陳其邁：1人確診該班停課14天 16:502022/02/09 生活 再爆一家防疫旅館急清空！高雄市府：下午對外說明 13:032022/02/05 生活 陳時中稱縮短檢疫期勢在必行 蔡壁如提3大質疑 12:482022/02/05 政治 金門固守百億縣庫 維持鄉親福利 04:102022/02/09 地方新聞 現桃園確診者足跡 竹縣急消毒 04:102022/02/05 地方新聞 北市家長陪小孩居隔卻成確診者 柯文哲：將重擬陪病規則 16:332022/02/09 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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