有關去年外界質疑台中煤倉基樁工程分包商浮報水泥數量恐影響品質，台電表示，為釐清外界相關質疑，去年10月下令施作中的基礎工程停工，並與承攬商中鼎公司合意委託臺灣營建研究院為第三方公正單位進行調查，依其報告顯示基樁承載力均符合設計需求，安全無虞，將予以恢復施工。

台電說，第三方公正單位為確認工程安全性與施工用料品質，分別針對煤倉工區基樁載重安全及水泥漿固定液品質進行抽驗檢測調查。

至於煤倉工程已覆蓋而無法再次進行基樁檢測部分，依據施工期間之檢測紀錄及本次抽驗報告，並無影響整體承重安全之事證，惟後續將依第三方公正單位建議安裝安全監測系統進行變位監測。

台電補充，基樁載重試驗雖已確認達到安全標準，惟對於承攬商提供水泥漿固定液品質未達圖說標準部分，台電已懲處監造疏失相關人員，並向承攬商依契約規定處置求償，包括水泥用量未達設計圖說總量、未落實品管違約、缺失扣點計罰、以及試驗費用等共計新臺幣4700餘萬元，另要求承攬商延長基樁保固期限。

台電表示，台電接獲本案檢舉情事後，已立即進行調查，積極配合司法調查單位辦理。針對本次事件造成外界疑慮，台電深表歉意並虛心檢討，將持續精進公共工程監造管理措施，如增加檢驗停留點、以即時監控系統輔助監造工作，並強化審查協力廠商機制，以杜絕不良協力廠商，避免類似事件再次發生。