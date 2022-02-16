工研院攜手橫溪恩主公護理之家 建構PECOLA AI感知照顧系統

工研院PECOLA AI感知照顧系統功能的「聰明拍」，照護人員僅需拍攝長者照片匯入電腦雲端影像系統，即可依人臉辨識自動分類歸檔，並提供家屬線上即時瀏覽。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院研發「PECOLA AI感知照顧系統」，攜手橫溪恩主公護理之家進行智慧照護場域驗證，以AI影像辨識、音訊辨識與智慧機器人等感知技術，為長者提供互動式體驗、體適能分析及運動處方等整合性服務，提供長者、照護者及養護機構更優質的服務體驗。

工研院資通所所長丁邦安表示，工研院過去已針對獨居老人已研發PECOLA機器人，此次擴大研發「PECOLA AI感知照顧系統」技術，為銀髮長者提供聰明的互動服務，提升社交力與活動力，並讓家人掌握長者即時資訊，更重要的是降低醫療體系及家庭照顧者的負擔，確保銀髮照護不中斷！

該系統有「智慧幫手-PECOLA聰明拍」、「主動陪伴-PECOLA輕鬆讀」、「聰明分析-PECOLA趣味測」等三大特色，期透過照護場域驗證後，將陪伴機器人移植到商規照護場域，用科技打造智慧、安全、自主、互動的照護系統。

智慧幫手-PECOLA聰明拍，是透過AI人工智慧影像辨識技術，照護人員僅需拍攝長者照片匯入電腦雲端影像系統，即可依人臉辨識自動分類歸檔，並提供家屬線上即時瀏覽。

主動陪伴-PECOLA輕鬆讀，則是為長者提升社群互動力，因長者可能視力問題難以讀報，透過「語音轉文字」、「文字轉語音」等音訊辨識技術，即可透過聲控機器人讀報，以及進行台語點歌。

聰明分析-PECOLA趣味測，是為保持長者身體狀態，在無需穿戴裝置下，長者只需透過小遊戲氣球「大坐站」進行衰弱分析，同時也與不倒翁學校合作，提供對應的健走杖運動建議，以遊樂取代訓練來增進自主運動賦能意願。

恩主公醫院院長吳志雄表示，該系統不只照護人員受益，家屬能更即時獲得住民資訊，住民也透過系統及陪伴機器人，增進活動與社交互動樂趣，為護理之家注入新活力。

橫溪恩主公護理之家護理長黃品婕表示，該系統大幅減少護理之家同仁在照護服務外的作業時間，相對也增加陪伴及服務住民時間，讓人員能更專注提供照護服務，同時也促進長者的身心健康。