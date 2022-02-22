集保結算所因應金融科技趨勢、配合金管會推動零接觸金融服務，以及近來民眾因疫情改採線上申請查詢集保證券資料等需求，宣布已分階段完成「投資人集保資料查詢系統」優化服務，新增透過持有晶片金融卡即可透過電腦申請查詢，提供更多元及便利的查詢方式。

集保說明，除了透過電腦外，首階段優化新增可透過iPad、平板等行動裝置申請，並提供父母代理未成年子女查詢資料、繼承人查詢被繼承人資料2項服務，申請人只需上傳內政部網站申請的電子戶籍謄本或繼承人案件戶籍謄本，經驗證並確認法律關係後即完成申請。

集保表示，新增行動裝置申請管道及2項服務的「投資人集保資料查詢系統」首階段優化措施，自2021年1月4日上線施行後反應良好，帶動2021年合計網路查詢人數較2020年躍增超過5倍。

而第二階段優化則新增身分辨識及確認法律關係機制，由於民眾未普遍持有自然人憑證或券商下單憑證，集保去年11月新增行動裝置可用內政部TW Fido的生物辨識機制登入申請查詢，並自今年1月4日起，開放可用21家銀行核發的晶片金融卡透過電腦申請查詢。

同時，為簡化父母以網路申請未成年子女資料流程，集保申請成為國發會MyData平台服務提供者，可直接由集保系統串接MyData平台，完成身分認證並同意傳送內政部親屬關係資料後即完成申請，不用先到內政部網站申請下載電子戶籍謄本再上傳驗證，申請更便利。

集保總經理朱漢強表示，因國人普遍持有晶片金融卡，因此新增晶片金融卡作為數位身分識別機制，並配合MyData平台傳遞資訊服務，不僅回應投資人需求，並大幅提升查詢便利性。為達共同防疫目的，民眾若有查詢有價證券需要，可多透過線上方式申請辦理。