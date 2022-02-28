為了防堵非洲豬瘟和透過併袋而「夾帶」非法物品，財政部關務署正式公布4月起全面取消併袋通關，不過有些電商業者銷售物品確實面積體積較小，所以允許業者事先申請併袋通關。

根據關務署公告，申請併袋也不可超過10筆，通關的審查作業需要兩週，所以提醒快遞業者要提前申請，以免耽誤作業。

另申報少件併袋通關的貨物，如經查獲來貨有違反併袋規定、夾藏違禁品或其他違規情事，海關得取消或暫停一定期間的少件併袋通關資格。