海外網購注意！關務署4月開始全面取消併袋通關 12:222022/02/28 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關務署（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了防堵非洲豬瘟和透過併袋而「夾帶」非法物品，財政部關務署正式公布4月起全面取消併袋通關，不過有些電商業者銷售物品確實面積體積較小，所以允許業者事先申請併袋通關。 根據關務署公告，申請併袋也不可超過10筆，通關的審查作業需要兩週，所以提醒快遞業者要提前申請，以免耽誤作業。 另申報少件併袋通關的貨物，如經查獲來貨有違反併袋規定、夾藏違禁品或其他違規情事，海關得取消或暫停一定期間的少件併袋通關資格。 酒測「強制抽血」違憲！警政署：即日起向檢方申請鑑定許可書 《百貨股》客思達-KY董事會決議終止上市 每股收購價39.5元 #併袋 #通關 #申請 #關務署 #作業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯拍板 防疫補助每日500元再延長 04:102022/02/26 地方新聞 《台北股市》錼創申請第一上市 今年創新板首發 10:002022/02/28 財經 5.9萬貨櫃援港物資出發 保持新鮮通關到港 15:102022/02/27 兩岸 陳建仁入黨申請 吳怡農證實：北市黨部審查通過 18:202022/02/25 政治 助學子翻轉未來 3／1新壽獎助學金申請開跑 11:102022/02/25 生活 香港確診破萬 1成在港歐洲人逃離 04:102022/02/26 產業財經 南投145家未登記納管工廠 319前未申請恐遭斷水電 13:002022/02/25 寶島 農委會農漁民子女助學金3月1日開始受理 09:312022/02/25 財經 陳建仁入黨爆動機不單純 半小時過關 04:102022/02/26 政治要聞 英國放寬BNO護照 大陸強烈譴責 04:102022/02/26 產業財經 首場主題式監理沙盒 開跑 04:102022/02/25 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。