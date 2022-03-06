勞工注意！辛勤工作領退休金時，也需要謹慎挑選請領的日子。有一名勞工請領新制勞退金後，發現收益竟減少約22萬元，相較原累積分配數逾80萬元相差甚遠。但事實上，勞工提出請領時，並不會以當月收益率計算，而是依照最近月份累積收益率來計算，因此可以事先查看最新勞退基金收益率，若是負數的話，建議延後請領才不會吃虧。

2020年爆發新冠疫情，上半年全球股市慘淡，影響新制勞退基金投資績效，一度虧損嚴重。江姓勞工的個人帳戶本金達逾200萬，2020年初分配逾80萬元，然由於上半年全球股市受疫情、油價重挫，勞退基金大幅虧損，致使4月請領收益減少22萬元，僅餘約58萬元。

但事實上，這名江姓勞工的本金並沒有減少，主要縮水的是「收益」部分。勞保局解釋，勞工在年度中請領新制勞退時，會依照勞動基金所公告的最新收益統計；舉例來說。勞退基金投資收益會在每年3月分配前一年盈餘到勞工帳戶中，而當年度尚未分配盈餘的部分，會依照最近月份累積收益率計算。

因此這名江姓勞工累積到2019年底，收益約80萬元，但他4月提出申請，勞保局最新公告當年2月累積收益率為-3.74%，故請領時收益減少22萬元，僅領到58萬元。此外，由於年底金融市場回穩，勞退基金收益率由虧轉盈，也就代表若延到年底請領，收益較為可觀。

勞動部勞保局勞工退休金組組長楊佳惠提醒，勞工在請領勞退金之前，可前往勞動基金運用局官網查詢最新公告的收益率，如果有民眾申請後想撤回，只要主管機關還未核發退休金前，都可提出申請；不過她強調，一旦核發後，就無法撤回申請。