配合「道路交通管理處罰條例」修正條文，規範微型電動二輪車所有人應依強制汽車責任保險法（下稱強保法）規定投保強制汽車責任保險（下稱強制車險），行政院會今通過「強制汽車責任保險法」修正草案，將微型電動二輪車（電動自行車）納入強制車險承保範圍。金管會表示，目前全台約有65萬3000餘輛電動自行車，未來修法通過後，2年內須納保，並必須申請牌照。

微型電動車定義為以電力為動力的二輪車輛，且最大行駛速率25km／h以下、車重不含電池40公斤以下或含電池60公斤以下，現行不需申請牌照及繳交車輛強制險，全台約有65萬3000餘輛。

配合《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，規範微型電動二輪車應依《強保法》規定投保強制車險，行政院會今天通過《強制汽車責任保險法》，未來修法通過後，微型電動二輪車必須要申請牌照，並納入強制險投保範圍。

修正草案明訂，未來若未依強保法規定投保強制車險的微型電動二輪車，可處 750至1500元。另外，新增投保義務人於保險期間屆滿逾六個月，仍未訂立強制車險契約者，主管機關得移請公路監理機關註銷其牌照。

為配合《道路交通管理處罰條例》修正條文施行日期，以及擴大舉發方式等作業準備時間，此次修正條文施行日期由行政院另行訂定。

金管會說明，未來配合新制上路，所有的微型電動二輪車都需要申請牌照及納入強制險，因此將會給予兩年的緩衝期。