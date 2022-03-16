黃筱倩（左）傳承阿嬤好味道，申請「微型創業鳳凰貸款」開餐廳創業。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

防疫期間做生意不易，創業更困難，喜歡烹飪的黃筱倩為分享阿嬤傳承的好味道，透過勞動力發展署中彰投分署向勞動部申請獲「微型創業鳳凰貸款」，雖受疫情衝擊，開發宅配新商機，讓滷豬腳、泡菜、小魚乾辣椒、醃臘肉等手工菜直送到家，一圓當頭家的夢想。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，為協助婦女

、離島居民及中高齡者順利取得創業資金，開創事業，勞動部提供微型創業鳳凰貸款及利息補貼，解決資金不易取得問題，協助創業者於創業初期穩健經營。

「微型創業鳳凰貸款」除了提供貸款，還設有創業入門班

、進階班及精進班課程，創業路有專業顧問全程陪伴輔導，免費資源創業不孤單。

「剛開始開店，除了會煮菜，經營行銷都不懂」，黃筱倩說，解決資金不足問題，還有店面管理及銷路等問題，獲得勞動力發展署中彰投分署專家輔導，少走很多冤枉路。

尤其，這兩年疫情嚴峻時還無法在餐廳內用餐，她運用該筆貸款購買真空包裝機等設備，將自製泡菜等多種好味道宅配到家，紓解一連串創業壓力。

黃筱倩說，開設的「滿食堂」是一間小而美的餐館，提供飯及麵食、滷味等多樣化私房小菜，還可依個人、家庭或是團體的人數做變化，滿足各類型客戶的需求。

她也以其經驗對在地小農與手工藝品創作者投入生產製作

，不熟悉行銷，在餐廳內規畫空間提供展售，店內搭配古早味裝潢與布置，吸引觀光客到訪，也有聞香而來的客源。