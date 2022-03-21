遠雄人壽第四屆「金險獎」火熱徵件中，期待帶動年輕學子以創意影片；有感於影音創作年輕化，愈來愈多小學生樂於拍攝影片表現自我，為平衡城鄉發展，鼓勵偏鄉學童提升媒體技能學習，遠雄人壽舉辦第二屆「小小金險獎」偏鄉小學好險影片徵件活動，擴大邀請花蓮、台東、屏東三地偏校小學生參加，希望孩子透過影音創作表達自己對「需要、提前準備」的想法。

遠雄人壽關懷偏鄉，持續挹注企業資源，為偏校孩童開拓更多機會與視野，自2021年起首次舉辦「小小金險獎」影片徵件活動以來，不僅鼓勵偏校孩童透過影音創作，表達日常風險觀察，盡情發揮無限大的想像力，也藉此培養溝通力及科技力，開啟多元學習體驗，同時接軌12年國教精神，帶領孩童開拓書本以外的學習。

本屆「小小金險獎」活動徵件主題為「需要、提前準備」，意指生活中的大小事都要預先做好準備，當事件或意外來臨時，才能萬事俱備，讓生活有驚無險！去年「小小金險獎」獲獎小朋友從寫腳本開始，自導自演加上剪輯後製，邊創作邊摸索學習，雖是拍片初體驗，卻有令人驚艷的表現，為號召更多小朋友一起投入，今年擴大邀請花蓮、台東、屏東三地偏校學生參與，徵件期間自即日起至今年6月19日止，優勝隊伍將可參加寓教於樂的「小狀元體驗營」，歡迎偏校老師帶領小朋友踴躍組隊參加。

考量偏校影音教學資源不足問題，去年首次配套「小小金險Mentor計畫」，由金險獎得獎大學生化身金險Mentor，親自至校園手把手教學，面對沒有拍片經驗的小朋友，志工Mentor耐心傾囊相授，無私傳承專業技能，並且分享「金險獎」中人生的風險意涵，課程中相互教學相長，善盡陪伴輔導心意，獲得師生一致好評，今年將持續辦理，期待再次見證熱情傳承的一刻，大學生和小學生共同埋下夢想種子，讓創意萌芽。